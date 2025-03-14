В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

Российский главарь владимир путин пока не чувствует давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований"; путин может предложить условное прекращение огня, ожидая следующих действий Вашингтона.

Передает УНН со ссылкой на The Financial Times.

В москве пока не желают отказываться от максималистских требований по Украине, несмотря на предложение 30-дневного прекращения огня, которое было согласовано на этой неделе Киевом и Вашингтоном.

В четверг президент россии заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит коренные причины" его вторжения.

"Сама по себе идея правильная, и мы ее безоговорочно поддерживаем", отметил путин, но внес ряд дополнений акцентируя несогласие с тем, что украинские силы могут "получить шанс отступить, перегруппироваться и перевооружиться". Он также отметил несогласие с продолжением мобилизации в Украине, и шагов по получению оружия и подготовке подразделений украинских защитников.

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Путин также заявил об обеспокоенности относительно того, как любое прекращение огня будет выполняться и контролироваться на поле боя. Более того - кремлевский диктатор выразил уверенность, что "прорывы России в Курске" и на других участках фронта будут продолжаться.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, сказала, что Путин не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он стоит на пути соглашения с Трампом, но не чувствует давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований".