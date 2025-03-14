В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times
Киев • УНН
Несмотря на предложение Киева и Вашингтона о перемирии, путин не готов отступать от своих требований. Он настаивает на "решении коренных причин" вторжения рф в Украину.
Российский главарь владимир путин пока не чувствует давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований"; путин может предложить условное прекращение огня, ожидая следующих действий Вашингтона.
Передает УНН со ссылкой на The Financial Times.
В москве пока не желают отказываться от максималистских требований по Украине, несмотря на предложение 30-дневного прекращения огня, которое было согласовано на этой неделе Киевом и Вашингтоном.
В четверг президент россии заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит коренные причины" его вторжения.
"Сама по себе идея правильная, и мы ее безоговорочно поддерживаем", отметил путин, но внес ряд дополнений акцентируя несогласие с тем, что украинские силы могут "получить шанс отступить, перегруппироваться и перевооружиться". Он также отметил несогласие с продолжением мобилизации в Украине, и шагов по получению оружия и подготовке подразделений украинских защитников.
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Путин также заявил об обеспокоенности относительно того, как любое прекращение огня будет выполняться и контролироваться на поле боя. Более того - кремлевский диктатор выразил уверенность, что "прорывы России в Курске" и на других участках фронта будут продолжаться.
Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, сказала, что Путин не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он стоит на пути соглашения с Трампом, но не чувствует давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований".
Тем временем США и россия ведут переговоры по обеспечению поставок газа в Европу. Не исключено достижение соглашения о перезапуске российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов.
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