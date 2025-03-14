Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины. Передает УНН со ссылкой на Washington Post.

Путин все еще намерен попытаться достичь контроля над Киевом. Предлагая осторожную оценку шансов на прекращение огня, разведка США, отмечает, что российский диктатор по-прежнему решительно настроен доминировать в Украине. Об этом сообщило WP лицо, знакомое с документом. Издание на условиях анонимности обсудило с источником секретные данные разведки.

Доклады разведки США не сосредотачиваются на цели оценить дипломатические усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение трехлетней войны россии в Украине. На перспективах предложения о 30-дневном прекращении огня, о котором американские и украинские чиновники договорились на этой неделе, разведка США не фокусируется. Но в отчете шпионского агентства подчеркивается, что задача, стоящая перед Трампом и его командой национальной безопасности, - достаточно тяжелая. Актуален вопрос - правильно ли Белый дом понимает готовность путина искать мир.

В четверг путин осторожно отреагировал на предложение о прекращении огня в Украине. Но кремлевский глава намекнул, что москва может поставить условия к любому соглашению; он говорил в преддверии запланированной встречи в Москве с посланником Трампа Стивом Виткоффом, - стороны обсуждали план прекращения огня. В то же время российские войска, похоже, достигли значительного прогресса в вытеснении Украины из клочка территории в курской области россии.

Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что российский лидер, даже если он согласится на временное перемирие, использует его, чтобы отдохнуть и перенастроить свои войска — и, скорее всего, нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой он обвинит Украину.