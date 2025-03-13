путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу, передает УНН.

Сейчас мы все услышали из россии очень предсказуемые, очень манипулятивные слова путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И потому они там, в москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции

Он отметил, что США предложили безусловную тишину в небе, на море, и на фронте, на что Украина согласилась.

От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить – с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны. Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире

По его словам, Украина не ставит условий, которые что-то усложняют.

Это россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивным, – это россия. Им нужна война. путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить россию к завершению войны