путін готує відмову від перемир'я - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що путін готує відмову від перемир'я, запропонованого США. Він вважає, що путін боїться прямо сказати Трампу про бажання продовжувати війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу, передає УНН.
Зараз ми всі почули з росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції
Він зазначив, що США запропонували безумовну тишу в небі, на морі, і на фронті, на що Україна погодилася.
Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі
За його словами, Україна не ставить умов, які щось ускладнюють.
Це росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це росія. Їм треба війна. путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити росію до завершення війни
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.