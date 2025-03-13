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путін готує відмову від перемир'я - Зеленський

Київ • УНН

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Зеленський заявив, що путін готує відмову від перемир'я, запропонованого США. Він вважає, що путін боїться прямо сказати Трампу про бажання продовжувати війну.

путін готує відмову від перемир'я - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу, передає УНН.

Зараз ми всі почули з росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що США запропонували безумовну тишу в небі, на морі, і на фронті, на що Україна погодилася.

Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі 

- додав Зеленський.

За його словами, Україна не ставить умов, які щось ускладнюють.

Це росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це росія. Їм треба війна. путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити росію до завершення війни 

- зазначив Президент.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Павло Башинський

Павло Башинський

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