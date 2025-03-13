рф згодна на припинення вогню в Україні, але є нюанси - путін

Росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси". Про це заявив російський диктатор володимир путін на пресконференції, передає УНН.

Мені здається, для української сторони дуже добре було б було б домогтися перемир'я хоча б на 30 діб. І ми за. Але є нюанси… Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? ... Як це буде? Це незрозуміло - зазначив путін.

російський диктатор зазначив, що сама по собі ідея перемир'я правильна, і "ми, безумовно, її підтримуємо".

Але є питання, які ми маємо обговорити. І думаю, що нам потрібно і з американськими нашими колегами переговорити. Можливо, з президентом Трампом зателефонувати і разом із ним пообговорювати. Але сама по собі ідея закінчити цей конфлікт мирними засобами нами підтримується - резюмував путін.

Нагадаємо

Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.