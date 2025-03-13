рф згодна на припинення вогню в Україні, але є нюанси - путін
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.
Росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси". Про це заявив російський диктатор володимир путін на пресконференції, передає УНН.
Мені здається, для української сторони дуже добре було б було б домогтися перемир'я хоча б на 30 діб. І ми за. Але є нюанси… Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? ... Як це буде? Це незрозуміло
російський диктатор зазначив, що сама по собі ідея перемир'я правильна, і "ми, безумовно, її підтримуємо".
Але є питання, які ми маємо обговорити. І думаю, що нам потрібно і з американськими нашими колегами переговорити. Можливо, з президентом Трампом зателефонувати і разом із ним пообговорювати. Але сама по собі ідея закінчити цей конфлікт мирними засобами нами підтримується
Нагадаємо
Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.