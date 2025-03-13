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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Киев • УНН

 • 122337 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с украиной на 30 суток. однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, "но есть нюансы". Об этом заявил российский диктатор владимир путин на пресс-конференции, передает УНН.

Мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы… Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? ... Как это будет? Это непонятно 

- отметил путин.

российский диктатор отметил, что сама по себе идея перемирия правильная, и "мы, безусловно, ее поддерживаем".

Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами переговорить. Возможно, с президентом Трампом переговорить по телефону и вместе с ним обсудить. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается 

- резюмировал путин.

Напомним

Представитель путина заявил, что россия стремится к мирному урегулированию, которое учитывает ее интересы. ушаков не исключил, что путин выскажется относительно предложения перемирия.

Алина Волянская

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