В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні
Київ • УНН
Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.
У кремлі виклали позицію рф щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ
Помічник президента росії з міжнародних справ юрій ушаков в розмові з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем заявив позицію росії щодо війни з Україною.
Ми вважаємо, що наша мета все-таки - довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої сторони, наші заклопотаності відомі. Ось такі якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації
ушаков не виключив, що путін у четвер висловить більш конкретні та змістовні оцінки пропозиції щодо тимчасового перемир'я.
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