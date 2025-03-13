В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

У кремлі виклали позицію рф щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ

Помічник президента росії з міжнародних справ юрій ушаков в розмові з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем заявив позицію росії щодо війни з Україною.

Ми вважаємо, що наша мета все-таки - довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої сторони, наші заклопотаності відомі. Ось такі якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації