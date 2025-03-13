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В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

Київ • УНН

 • 25918 перегляди

Представник путіна заявив, що росія прагне до мирного врегулювання, яке враховує її інтереси. ушаков не виключив, що путін висловиться щодо пропозиції перемир'я.

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

У кремлі виклали позицію рф щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ

Помічник президента росії з міжнародних справ юрій ушаков в розмові з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем заявив позицію росії щодо війни з Україною. 

Ми вважаємо, що наша мета все-таки - довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої сторони, наші заклопотаності відомі. Ось такі якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації

- пояснив юрій ушаков позицію рф щодо війни з Україною.

ушаков не виключив, що путін у четвер висловить більш конкретні та змістовні оцінки пропозиції щодо тимчасового перемир'я.

Нагадаємо

Літак Стівена Віткоффа приземлився у москві. Очікується, що він обговорить з російським керівництвом припинення вогню в Україні після переговорів України та США у Джидді.

Речник кремля пєсков заявив, що не може підтвердити інформацію про передачу США списку вимог для припинення війни.

олександр лукашенко прибув до росії для переговорів з володимиром путіним. Очікується підписання спільних документів та можлива заява путіна щодо ситуації в Україні.

Ігор Тележніков

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