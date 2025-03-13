В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні
Киев • УНН
В рф отвергают план перемирия, но настаивают на долгосрочном урегулировании
В кремле изложили позицию рф относительно урегулирования войны с Украиной. Представитель путина по международным делам юрий ушаков подчеркнул, что россия стремится к долгосрочному урегулированию.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ
Помощник президента россии по международным делам юрий ушаков в разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майком Волцем заявил позицию россии относительно войны с Украиной.
Мы считаем, что наша цель все-таки - долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации
Ушаков не исключил, что путин в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения о временном перемирии.
Напомним
Самолет Стивена Виткоффа приземлился в Москве. Ожидается, что он обсудит с российским руководством прекращение огня в Украине после переговоров Украины и США в Джидде.
Представитель Кремля Песков заявил, что не может подтвердить информацию о передаче США списка требований для прекращения войны.
Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается подписание совместных документов и возможное заявление путина по ситуации в Украине.