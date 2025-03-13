У кремлі не підтверджують передачу США списку вимог щодо угоди про припинення війни проти України

кремль не підтвердив інформацію про те, що москва надала Вашингтону список вимог для укладання угоди про припинення війни проти України, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ у четвер, пише УНН.

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"Ні, я не можу це ні підтвердити, ні прокоментувати. Я можу лише ще раз повторити, що [існує] величезна кількість інформації, яка не відповідає дійсності, яка лише в малих дещицях відповідає дійсності", - сказав пєсков.

При цьому пєсков підтвердив, що американські переговорники прямують до росії. З ними заплановано відповідні контакти. Літак Gulfstream G650ER, на якому перебуває спецпосланник Трампа Стів Віткофф, вже перетнув кордон, повідомили росЗМІ.

За даними росЗМІ, літак спецпосланника Трампа Віткоффа сів у "Внуково" у москві.

Очікується, що Віткофф зустрінеться з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні. Після цього путін проведе міжнародну телефонну розмову, повідомив пєсков.

Також пєсков повідомив, що вчора відбулася телефонна розмова між радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцом та помічником президента рф у міжнародних справах юрієм ушаковим.

Доповнення

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.