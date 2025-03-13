росія представила США список вимог для угоди про припинення війни проти України - Reuters

росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном, з посиланням на двох осіб, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Незрозуміло, що саме москва включила до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх прийняття", - пише видання.

За словами джерел, російські та американські офіційні особи "обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів".

Вони назвали умови кремля "широкими та схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США та НАТО".

Раніше ці умови включали відсутність членства України в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви російського диктатора володимира путіна про те, що Крим і чотири області "належать" росії, нагадує видання.

Останніми роками росія також вимагала від США та НАТО усунути те, що вона назвала "корінними причинами" війни, включаючи розширення НАТО на схід, вказує видання.

Президент США Дональд Трамп чекає від путіна повідомлення про те, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, яке Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що прийме як перший крок до мирних переговорів.

США може зробити "руйнівні" речі для економіки рф, але хоче миру - Трамп

"Прихильність путіна потенційній угоді про припинення вогню все ще залишається невизначеною, деталі ще не визначені", - пише видання.

Деякі офіційні особи США, законодавці та експерти побоюються, що путін, колишній офіцер кдб, використає перемир’я, щоб посилити, як вони кажуть, спробу розділити США, Україну та Європу та підірвати будь-які переговори.

"Мирне вирішення війни в Україні неможливе раніше 2026 року": російські аналітики розробили інструкції для кремля

Експерти кажуть, що вимоги росії, імовірно, спрямовані не лише на формування можливої ​​угоди з Україною, а й на те, щоби стати основою угод з її західними прихильниками.

Доповнення

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Будь-яке намагання росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме вона не хоче миру - Зеленський