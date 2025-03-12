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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Будь-яке намагання росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме вона не хоче миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 15876 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що удари рф не припиняються, наголосивши на обстрілі цивільного судна в Одесі. Будь-які спроби росії уникнути миру стануть доказом небажання миру.

Будь-яке намагання росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме вона не хоче миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-яке намагання росії уникати миру буде доказом для всіх, що саме рф не хоче миру, передає УНН.

Зараз російські удари не припиняються. Щоночі – під сотню "шахедів" проти України. Постійно – ракетні удари, і є, на жаль, влучання по нашій цивільній інфраструктурі, по портах, зокрема в Одесі. Вчора там було ураження цивільного судна – якраз вантажили пшеницю, напрямок – Алжир. Люди загинули, громадяни Сирії. Були також поранені, їм надано необхідну допомогу. Будь-яке намагання росії "петляти" буде чітким доказом для всіх, що саме росія не хоче миру. З чіткими висновками світу 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.

Павло Башинський

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