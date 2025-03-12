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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Любая попытка россии “петлять” будет четким доказательством для всех, что именно она не хочет мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 15871 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что удары рф не прекращаются, подчеркнув обстрел гражданского судна в Одессе. Любые попытки россии избежать мира станут доказательством нежелания мира.

Любая попытка россии “петлять” будет четким доказательством для всех, что именно она не хочет мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любая попытка россии избегать мира будет доказательством для всех, что именно рф не хочет мира, передает УНН.

Сейчас российские удары не прекращаются. Каждую ночь – под сотню "шахедов" против Украины. Постоянно – ракетные удары, и есть, к сожалению, попадания по нашей гражданской инфраструктуре, по портам, в частности в Одессе. Вчера там было поражение гражданского судна – как раз грузили пшеницу, направление – Алжир. Люди погибли, граждане Сирии. Были также раненые, им оказана необходимая помощь. Любая попытка россии "петлять" будет четким доказательством для всех, что именно россия не хочет мира. С четкими выводами мира 

- сказал Зеленский.

Напомним

Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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