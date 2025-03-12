Все залежить від росії: Зеленський відповів, коли може наступити режим 30-денної тиші

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Сьогодні залежить все від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни на 100%, тому що США продемонструвала свої кроки, і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. І сьогодні росії доведеться на це відповідати - сказав Зеленський.

Нагадаємо

США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії. Переговори в Саудівській Аравії стосувалися можливих переговорів і розмов про територіальні поступки.

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