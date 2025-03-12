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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31311 перегляди

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Все залежить від росії: Зеленський відповів, коли може наступити режим 30-денної тиші

Київ • УНН

 • 10885 перегляди

Президент Зеленський заявив, що встановлення 30-денного режиму тиші залежить від рішення росії: чи хоче вона припинити вогонь, чи продовжувати вбивати. Україна чітко висловила свою позицію.

Все залежить від росії: Зеленський відповів, коли може наступити режим 30-денної тиші

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні залежить все від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни на 100%, тому що США продемонструвала свої кроки, і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. І сьогодні росії доведеться на це відповідати

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії. Переговори в Саудівській Аравії стосувалися можливих переговорів і розмов про територіальні поступки.

Зеленський: "Гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо"12.03.25, 15:29 • 12246 переглядiв

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