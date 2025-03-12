США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США сьогодні "будуть контактувати з росіянами", пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Він сказав, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії, і "рішуче закликають росіян припинити всі військові дії".

"Немає військового вирішення цього конфлікту", - сказав він.

Рубіо також підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, "як би виглядав процес переговорів" і включали "розмови про територіальні поступки".

У коментарях він також додав, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак.

І він також сказав, що європейцям "потрібно бути залученими до цього", повідомляє Reuters.

На менш позитивній ноті він сказав, що він "не буде розглядати угоду по корисних копалинах як гарантію безпеки", але AFP додало, що він сказав, що це дасть США "зацікавленість" у безпеці України.

Доповнення

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати доведуть до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.