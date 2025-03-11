Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф
Київ • УНН
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру
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