Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.



Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру