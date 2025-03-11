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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35002 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф

Київ • УНН

 • 141070 перегляди

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру

- ідеться у заяві.

Раніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.

Зеленський наголосив, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зеленський зазначив, що Україна готова працювати під сильним лідерством президента США Дональда Трампа, щоб досягти тривалого миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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