Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
Киев • УНН
Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира
Ранее
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.
Зеленский подчеркнул, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Зеленский отметил, что Украина готова работать под сильным лидерством президента США Дональда Трампа, чтобы достичь длительного мира.