Настав час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно", передає УНН.

Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру - заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що у Києві готові працювати швидко, щоб закінчити війну.

... першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду - додав Зеленський.

Він запевнив, що в Києві цінують те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.

... ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними - наголосив Зеленський.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то за словами українського лідера, Київ готовий підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно - резюмував Зеленський.

Трамп призупинив військову допомогу Україні: світова реакція

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучен Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.

У Білому домі вимагають вибачень від Зеленського, тому призупинили військову допомогу Україні - CNN

Додамо

4 березня стало відомо, що Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Зокрема, як повідомляло CNN, з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.