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Герой повернеться додому, в Україну: сенатор-демократ про зустріч Зеленського та Трампа

Київ • УНН

 • 44095 перегляди

Під час зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. Президент України достроково залишив Білий дім після конфлікту.

Герой повернеться додому, в Україну: сенатор-демократ про зустріч Зеленського та Трампа

Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну. Про це Шифф написав в соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічаються герой і боягуз. А коли зустріч завершиться, герой повернеться додому, в Україну,

- написав Шифф.

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Павло Башинський

Павло Башинський

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