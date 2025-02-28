Герой повернеться додому, в Україну: сенатор-демократ про зустріч Зеленського та Трампа
Київ • УНН
Під час зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. Президент України достроково залишив Білий дім після конфлікту.
Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну. Про це Шифф написав в соцмережі Х, передає УНН.
Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічаються герой і боягуз. А коли зустріч завершиться, герой повернеться додому, в Україну,
Доповнення
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.