Герой вернется домой, в Украину: сенатор-демократ о встрече Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом возник напряженный спор относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Украины досрочно покинул Белый дом после конфликта.
Американский сенатор-демократ Адам Шифф прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отметив, что в Овальном кабинете встретились герой и трус, а после встречи герой улетит обратно в Украину. Об этом Шифф написал в соцсети Х, передает УНН.
Сегодня в Овальном кабинете встречаются герой и трус. А когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину,
Дополнение
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни. Такое заявление он сделал в X после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.