Туск після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі: дорогі українські друзі, ви не одні
Київ • УНН
Прем'єр Польщі Туск заявив про підтримку України після конфлікту між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті. Суперечка виникла через питання гарантій безпеки для України, після чого Зеленський достроково покинув зустріч.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.
Деталі
"Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - написав Туск у соцмережі Х.
Контекст
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.