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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Туск після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі: дорогі українські друзі, ви не одні

Київ • УНН

 • 91994 перегляди

Прем'єр Польщі Туск заявив про підтримку України після конфлікту між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті. Суперечка виникла через питання гарантій безпеки для України, після чого Зеленський достроково покинув зустріч.

Туск після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі: дорогі українські друзі, ви не одні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.

Деталі

"Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - написав Туск у соцмережі Х.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дональд Трамп
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