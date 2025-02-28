Туск после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме: дорогие украинские друзья, вы не одиноки
Киев • УНН
Премьер Польши Туск заявил о поддержке Украины после конфликта между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете. Спор возник из-за вопроса гарантий безопасности для Украины, после чего Зеленский досрочно покинул встречу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни. Такое заявление он сделал в X после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, пишет УНН.
Детали
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", - написал Туск в соцсети Х.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.