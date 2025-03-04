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У Білому домі вимагають вибачень від Зеленського, тому призупинили військову допомогу Україні - CNN

Київ • УНН

 • 26594 перегляди

Білий дім тимчасово призупинив військову допомогу Україні після суперечки в Овальному кабінеті. Адміністрація Трампа вимагає від Зеленського публічних вибачень перед відновленням допомоги.

У Білому домі вимагають вибачень від Зеленського, тому призупинили військову допомогу Україні - CNN

Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті. Про це інформує CNN із посиланням на неназваних посадовців, повідомляє УНН.

Деталі

За їхніми словами, президент США Дональд Трамп і його "старші помічники" домагаються від Зеленського визнання – можливо, у формі публічних вибачень – перед тим, як підписати угоду щодо корисних копалин або обговорювати продовження військової допомоги.

Рішення про припинення допомоги було прийнято сьогодні ... і є стратегією тиску на Україну

- цитує видання одного зі своїх співрозмовників.

ЗМІ також нагадує, що державний секретар США Марко Рубіо був одним із чиновників, який публічно закликав Зеленського вибачитися.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Ця заява пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.

США планують послабити санкції проти росії - Reuters03.03.25, 21:59 • 22226 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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