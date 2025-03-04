У Білому домі вимагають вибачень від Зеленського, тому призупинили військову допомогу Україні - CNN
Київ • УНН
Білий дім тимчасово призупинив військову допомогу Україні після суперечки в Овальному кабінеті. Адміністрація Трампа вимагає від Зеленського публічних вибачень перед відновленням допомоги.
Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті. Про це інформує CNN із посиланням на неназваних посадовців, повідомляє УНН.
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За їхніми словами, президент США Дональд Трамп і його "старші помічники" домагаються від Зеленського визнання – можливо, у формі публічних вибачень – перед тим, як підписати угоду щодо корисних копалин або обговорювати продовження військової допомоги.
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ЗМІ також нагадує, що державний секретар США Марко Рубіо був одним із чиновників, який публічно закликав Зеленського вибачитися.
Нагадаємо
Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Ця заява пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.
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