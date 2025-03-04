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"Він врешті-решт прийде до цього": Венс оцінив шанси Зеленського погодитися на мирні переговори на умовах США

Київ • УНН

 • 27358 перегляди

Віце-президент США Венс заявив, що Зеленський врешті-решт погодиться на мирні переговори з росією. США готові відновити діалог, якщо Україна "серйозно займеться деталями" мирного плану.

"Він врешті-решт прийде до цього": Венс оцінив шанси Зеленського погодитися на мирні переговори на умовах США

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Видання зазначає, що заява Венса пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.

Він (Зеленський - ред.) продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та його президента. Справжнього прориву, я думаю, у Зеленського ще не було. І я думаю, що, відверто кажучи, зараз ще немає, але я думаю, що він врешті-решт прийде до цього

- сказав віце-президент США.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Зеленський повернутися до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс відповів, що якщо Президент України "серйозно займеться деталями", США будуть готові до переговорів знову.

"Є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими з наших союзників, йому потрібно серйозно обговорити деталі", – розповів Венс.

Нагадаємо

Президент України не впевнений, чи була суперечка з Трампом та Венсом в Овальному кабінеті заздалегідь спланованою. Зеленський наголосив на важливості збереження партнерських відносин зі США.

Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ04.03.25, 03:40 • 100276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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