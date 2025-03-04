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"Он в конце концов к этому придет": Венс оценил шансы Зеленского согласиться на мирные переговоры на условиях США

Киев • УНН

 • 27358 просмотра

Вице-президент США Венс заявил, что Зеленский в конечном итоге согласится на мирные переговоры с россией. США готовы возобновить диалог, если Украина "серьезно займется деталями" мирного плана.

"Он в конце концов к этому придет": Венс оценил шансы Зеленского согласиться на мирные переговоры на условиях США

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский наконец согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну россии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Издание отмечает, что заявление Венса прозвучало перед оглашением США о приостановлении военной помощи Украине.

Он (Зеленский – ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента. Настоящего прорыва, я думаю, у Зеленского еще не было. И я думаю, что, честно говоря, сейчас еще нет, но я думаю, что он в конце концов к этому придет

- сказал вице-президент США.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Венс ответил, что если Президент Украины "всерьез займется деталями", США будут готовы к переговорам снова.

"Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы побеседовали с некоторыми из наших союзников, ему нужно всерьез обсудить детали", – рассказал Вэнс.

Напомним

Президент Украины не уверен, был ли спор с Трампом и Венсом в Овальном кабинете заранее спланированным. Зеленский отметил важность сохранения партнерских отношений с США.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ04.03.25, 03:40 • 100272 просмотра

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