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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Киев • УНН

 • 100272 просмотра

Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. Поставка американской военной техники, включая оружие в пути и в транзитных зонах, будет временно приостановлена.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американские СМИ.

Детали

В частности, по информации Bloomberg, ссылающегося на высокопоставленного чиновника из министерства обороны США, поставки всей американской военной техники, которая в настоящее время не находится в Украине, будут приостановлены, включая оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную преданность миру. ... Трамп дал указание министру обороны Питу Хегсету выполнить паузу

- цитирует издание чиновника.

В свою очередь CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома, отмечает, что Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.

Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы

- сообщил собеседник издания.

Несколько часов назад WSJ сообщило, что администрация Дональда Трампа приостановила финансирование продажи нового оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из резервов США.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 миллиарда долларов. Решение предполагает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico03.03.25, 04:46 • 142648 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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