США прискорено надасть Ізраїлю військову допомогу на $4 млрд
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо затвердив прискорене надання військової допомоги Ізраїлю на 4 млрд доларів. Рішення передбачає обхід бюрократичних процедур та скасування обмежень на експорт зброї.
Держсекретар США Марко Рубіо затвердив рішення щодо прискореного надання Ізраїлю військової допомоги на суму близько чотирьох мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У документі наголошується, що фінансування здійснюватиметься через механізм надзвичайних повноважень, що дозволяє Вашингтону обходити бюрократичні процедури.
Крім того, глава Держдепартаменту скасував обмеження на експорт зброї, які були введені адміністрацією Джо Байдена. Це рішення викликало неоднозначну реакцію як у США, так і серед міжнародної спільноти, враховуючи останні звинувачення на адресу Ізраїлю, які прозвучали з боку ООН.
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