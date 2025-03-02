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США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

Киев • УНН

 • 48288 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предусматривает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.

США ускоренно предоставит Израилю военную помощь на $4 млрд

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил решение об ускоренном предоставлении Израилю военной помощи на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В документе отмечается, что финансирование будет осуществляться через механизм чрезвычайных полномочий, позволяющий Вашингтону обходить бюрократические процедуры. 

Кроме того, глава Госдепартамента отменил ограничения на экспорт оружия, которые были введены администрацией Джо Байдена. Это решение вызвало неоднозначную реакцию как в США, так и среди международного сообщества, учитывая последние обвинения в адрес Израиля, которые прозвучали со стороны ООН. 

Напомним

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