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Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

Киев • УНН

 • 40887 просмотра

Израиль согласился на продолжение прекращения огня в секторе Газа после середины апреля во время Рамадана и Песаха. ХАМАС должен освободить половину заложников, но пока не дал официального ответа на предложение.

Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США

Израиль согласился на продолжение временного прекращения огня в секторе Газа после середины апреля. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Это стало известно в воскресенье из сообщения офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По условиям соглашения, предложенного Соединенными Штатами, мир будет сохранен во время празднования Рамадана и Песаха - важных религиозных периодов для мусульман и евреев.

В рамках этой договоренности, согласно информации, ХАМАС согласился освободить половину своих заложников, как живых, так и погибших. Последняя часть заложников будет освобождена лишь после достижения более устойчивого соглашения о длительном прекращении огня.

Стоит отметить, что предыдущий этап перемирия между Израилем и ХАМАС, который стартовал ранее, завершился в субботу. Однако пока ХАМАС еще не дал официального ответа на продолжение мирных усилий.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик01.03.25, 23:51 • 36456 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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