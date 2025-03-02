Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США
Киев • УНН
Израиль согласился на продолжение прекращения огня в секторе Газа после середины апреля во время Рамадана и Песаха. ХАМАС должен освободить половину заложников, но пока не дал официального ответа на предложение.
Израиль согласился на продолжение временного прекращения огня в секторе Газа после середины апреля. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Это стало известно в воскресенье из сообщения офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По условиям соглашения, предложенного Соединенными Штатами, мир будет сохранен во время празднования Рамадана и Песаха - важных религиозных периодов для мусульман и евреев.
В рамках этой договоренности, согласно информации, ХАМАС согласился освободить половину своих заложников, как живых, так и погибших. Последняя часть заложников будет освобождена лишь после достижения более устойчивого соглашения о длительном прекращении огня.
Стоит отметить, что предыдущий этап перемирия между Израилем и ХАМАС, который стартовал ранее, завершился в субботу. Однако пока ХАМАС еще не дал официального ответа на продолжение мирных усилий.
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик01.03.25, 23:51 • 36456 просмотров