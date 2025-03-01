Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик
Киев • УНН
Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.
Переговоры о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не достигли значительного прогресса. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Последний раунд переговоров, который должен был проходить в Каире, не принес никаких серьезных достижений.
Первая фаза, приостановившая 15 месяцев интенсивных боевых действий, завершится 2 декабря, но условия соглашения предусматривают, что боевые действия не возобновятся, пока не будет достигнута договоренность о второй фазе, которая может стать ключевой для завершения войны. Этот этап предусматривает не только вывод израильских войск, но и возвращение домой заложников, хотя по информации Израиля, 32 из 59 человек, которые все еще находятся в Газе, уже погибли.
На первом этапе переговоров было достигнуто освобождение 33 заложников, среди которых были как живые люди, так и тела, в обмен на более 2000 палестинских заключенных. Это позволило значительно облегчить гуманитарную ситуацию: тысячи людей вернулись домой, помощь попала на территорию Газы, а израильские войска отошли в безопасные зоны.
Переговоры по второму этапу, который должен завершить конфликт, привлекают высокопоставленных чиновников Израиля, Катара, Египта и США. ХАМАС участвует в процессе только через посредников, что делает переговоры более сложными и напряженными.
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