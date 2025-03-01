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Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Киев • УНН

 • 36456 просмотра

Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Переговоры о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не достигли значительного прогресса. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Последний раунд переговоров, который должен был проходить в Каире, не принес никаких серьезных достижений.

Первая фаза, приостановившая 15 месяцев интенсивных боевых действий, завершится 2 декабря, но условия соглашения предусматривают, что боевые действия не возобновятся, пока не будет достигнута договоренность о второй фазе, которая может стать ключевой для завершения войны. Этот этап предусматривает не только вывод израильских войск, но и возвращение домой заложников, хотя по информации Израиля, 32 из 59 человек, которые все еще находятся в Газе, уже погибли.

На первом этапе переговоров было достигнуто освобождение 33 заложников, среди которых были как живые люди, так и тела, в обмен на более 2000 палестинских заключенных. Это позволило значительно облегчить гуманитарную ситуацию: тысячи людей вернулись домой, помощь попала на территорию Газы, а израильские войска отошли в безопасные зоны.

Переговоры по второму этапу, который должен завершить конфликт, привлекают высокопоставленных чиновников Израиля, Катара, Египта и США. ХАМАС участвует в процессе только через посредников, что делает переговоры более сложными и напряженными.

ХАМАС передаст тела 4 израильских заложников в обмен на освобождение сотен пленных26.02.25, 21:33 • 24985 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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