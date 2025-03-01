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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36773 перегляди

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Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Київ • УНН

 • 36460 перегляди

Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Переговори щодо продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС не досягли значного прогресу. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Останній раунд перемовин, що мав проходити в Каїрі, не приніс жодних серйозних досягнень.

Перша фаза, що призупинила 15 місяців інтенсивних бойових дій, завершиться 2 грудня, але умови угоди передбачають, що бойові дії не відновляться, поки не буде досягнуто домовленості про другу фазу, яка може стати ключовою для завершення війни. Цей етап передбачає не лише виведення ізраїльських військ, але й повернення додому заручників, хоча за інформацією Ізраїлю, 32 з 59 людей, які все ще перебувають в Газі, вже загинули.

На першому етапі переговорів було досягнуто звільнення 33 заручників, серед яких були як живі люди, так і тіла, в обмін на понад 2000 палестинських ув'язнених. Це дозволило значно полегшити гуманітарну ситуацію: тисячі людей повернулися додому, допомога потрапила на територію Гази, а ізраїльські війська відійшли в безпечні зони.

Переговори щодо другого етапу, який має завершити конфлікт, залучають високопосадовців Ізраїлю, Катару, Єгипту та США. ХАМАС бере участь у процесі лише через посередників, що робить переговори більш складними і напруженими.

ХАМАС передасть тіла 4 ізраїльських заручників в обмін на звільнення сотень полонених26.02.25, 21:33 • 24990 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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