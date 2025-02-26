ХАМАС передасть тіла 4 ізраїльських заручників в обмін на звільнення сотень полонених
Київ • УНН
Ізраїль та ХАМАС погодили передачу тіл чотирьох заручників в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Обмін запланований на вечір середи, що завершить перший етап перемир'я.
Передача тіл чотирьох заручників повинна відбутись ввечері в середу в обмін на звільнення Ізраїлем сотень палестинських в'язнів. Очікується, що буде звільнено невизначену кількість жінок і підлітків, затриманих після нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомлює Associated Press, пише УНН.
Деталі
Ізраїльська тюремна служба заявила, що готується звільнити палестинських ув'язнених. Звільнення відбудеться о 23:00.
Плани щодо передачи тіл заручників у середу, 26 лютого, були підтверджені ізраїльським урядом і військовим крилом ХАМАС.
Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявив, що передача тіл відбудеться без церемонії, на відміну від минулих, які супроводжувалися театралізованими заходами на очах у натовпу. Ізраїль разом з представниками Червоного Хреста та ООН назвав ці церемонії принизливими для заручників.
Передача завершить виконання зобов'язань обома сторонами в рамках першого етапу перемир'я.
З 22 лютого Ізраїль затримує звільнення понад 600 палестинських в'язнів на знак протесту проти жорстокого поводження із заручниками. Угруповання назвало цю затримку серйозним порушенням режиму припинення вогню і заявило, що переговори про другий етап неможливі, поки палестинці не будуть звільнені.
Нагадаємо
Ізраїль ухвалив рішення відкласти звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, заплановане на 22 лютого. Причиною цього стало обурення з приводу пропагандистського відео, яке ХАМАС оприлюднив під час останнього обміну полоненими: на кадрах ізраїльські заручники спостерігають, як звільняють інших, і просять про своє звільнення. Це викликало серйозне занепокоєння в Ізраїлі, оскільки відео виглядало як елемент пропаганди, що принижує гідність полонених.
Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу23.02.25, 12:49 • 22896 переглядiв