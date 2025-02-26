ХАМАС передаст тела 4 израильских заложников в обмен на освобождение сотен пленных
Киев • УНН
Израиль и ХАМАС согласовали передачу тел четырех заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Обмен запланирован на вечер среды, что завершит первый этап перемирия.
Передача тел четырех заложников должна состояться вечером в среду в обмен на освобождение Израилем сотен палестинских заключенных. Ожидается, что будет освобождено неопределенное количество женщин и подростков, задержанных после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Израильская тюремная служба заявила, что готовится освободить палестинских заключенных. Освобождение состоится в 23:00.
Планы по передаче тел заложников в среду, 26 февраля, были подтверждены израильским правительством и военным крылом ХАМАС.
Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что передача тел состоится без церемонии, в отличие от прошлых, которые сопровождались театрализованными мероприятиями на глазах у толпы. Израиль вместе с представителями Красного Креста и ООН назвал эти церемонии унизительными для заложников.
Передача завершит выполнение обязательств обеими сторонами в рамках первого этапа перемирия.
С 22 февраля Израиль задерживает освобождение более 600 палестинских заключенных в знак протеста против жестокого обращения с заложниками. Группировка назвала эту задержку серьезным нарушением режима прекращения огня и заявила, что переговоры о втором этапе невозможны, пока палестинцы не будут освобождены.
Напомним
Израиль принял решение отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, запланированное на 22 февраля. Причиной этого стало возмущение по поводу пропагандистского видео, которое ХАМАС обнародовал во время последнего обмена пленными: на кадрах израильские заложники наблюдают, как освобождают других, и просят о своем освобождении. Это вызвало серьезное беспокойство в Израиле, поскольку видео выглядело как элемент пропаганды, унижающий достоинство пленных.
Израиль отложил освобождение более 600 палестинцев из-за скандального видео ХАМАСа23.02.25, 12:49 • 22848 просмотров