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Израиль отложил освобождение более 600 палестинцев из-за скандального видео ХАМАСа

Израиль отложил освобождение более 600 палестинцев из-за скандального видео ХАМАСа

Киев  •  УНН

 • 6830 просмотра

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Израиль приостановил освобождение более 600 палестинских заключенных из-за пропагандистского видео ХАМАСа с израильскими заложниками. Процесс будет возобновлен после получения гарантий о прекращении «унизительных церемоний».

Израиль принял решение отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, запланированное на 22 февраля. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Причиной этого стало возмущение по поводу пропагандистского видео, которое ХАМАС обнародовал во время последнего обмена пленными. На кадрах видно, как израильские заложники наблюдают, как освобождают других, и просят о своем освобождении. Это вызвало серьезное беспокойство в Израиле, поскольку видео выглядело как элемент пропаганды, унижающий достоинство пленных.

В ответ на ситуацию, правительство Израиля заявило, что отложенный процесс освобождения будет возобновлен только после получения гарантий от ХАМАСа, что будущие обмены пленными не будут сопровождаться подобными «унизительными церемониями».

Напомним,

Ранее Израиль обнаружил несоответствие одного из тел, переданных ХАМАС во время обмена в рамках перемирия. Среди переданных тел были двое детей и женщина, но одно из тел не принадлежит матери мальчиков, как утверждал ХАМАС.

ХАМАС освободил еще двух израильских заложников22.02.25, 13:17 • 24874 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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