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15 березня, 19:03 • 119627 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179281 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144800 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136719 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116234 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107333 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу

Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу

Київ • УНН

 • 23070 перегляди

Ізраїль призупинив звільнення понад 600 палестинських ув'язнених через пропагандистське відео ХАМАСу з ізраїльськими заручниками. Процес буде відновлено після отримання гарантій щодо припинення "принизливих церемоній".

Ізраїль ухвалив рішення відкласти звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, заплановане на 22 лютого. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Причиною цього стало обурення з приводу пропагандистського відео, яке ХАМАС оприлюднив під час останнього обміну полоненими. На кадрах видно, як ізраїльські заручники спостерігають, як звільняють інших, і просять про своє звільнення. Це викликало серйозне занепокоєння в Ізраїлі, оскільки відео виглядало як елемент пропаганди, що принижує гідність полонених.

У відповідь на ситуацію, уряд Ізраїлю заявив, що відкладений процес звільнення буде поновлено лише після отримання гарантій від ХАМАСу, що майбутні обміни полоненими не супроводжуватимуться подібними "принизливими церемоніями".

Нагадаємо

Раніше Ізраїль виявив невідповідність одного з тіл, переданих ХАМАС під час обміну в рамках перемир'я. Серед переданих тіл були двоє дітей та жінка, але одне з тіл не належить матері хлопчиків, як стверджував ХАМАС.

ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників22.02.25, 13:17 • 26777 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
izrailІзраїль

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