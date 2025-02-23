Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинців через скандальне відео ХАМАСу

Ізраїль ухвалив рішення відкласти звільнення понад 600 палестинських ув’язнених, заплановане на 22 лютого. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

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Причиною цього стало обурення з приводу пропагандистського відео, яке ХАМАС оприлюднив під час останнього обміну полоненими. На кадрах видно, як ізраїльські заручники спостерігають, як звільняють інших, і просять про своє звільнення. Це викликало серйозне занепокоєння в Ізраїлі, оскільки відео виглядало як елемент пропаганди, що принижує гідність полонених.

У відповідь на ситуацію, уряд Ізраїлю заявив, що відкладений процес звільнення буде поновлено лише після отримання гарантій від ХАМАСу, що майбутні обміни полоненими не супроводжуватимуться подібними "принизливими церемоніями".

Нагадаємо

Раніше Ізраїль виявив невідповідність одного з тіл, переданих ХАМАС під час обміну в рамках перемир'я. Серед переданих тіл були двоє дітей та жінка, але одне з тіл не належить матері хлопчиків, як стверджував ХАМАС.

ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників