ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників

22 лютого терористичне угрупування ХАМАС звільнило ще двох ізраїльських заручників, а також пізніше планує звільнити ще чотирьох в рамках останнього етапу звільнення 33 полонених, який передбачено першим етапом угоди про припинення вогню у Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Серед звільнених полонених – 40-річний Тал Шохам та 39-річний Авера Менгісту. Вранці полонених передали представникам Червоного Хреста в місті Рафах на півдні Гази. Також відомо, що пізніше ХАМАС планує звільнити ще чотирьох заручників.

Загалом палестинське угрупування ХАМАС планує звльнити шістьох ізраїльських громадян.

Чотирьох із них – Тала Шохама, 27-річного Елію Коена, 22-річного Омера Шем Това та 23-річного Омера Венкерта – захопили бойовики ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників

Зокрема, Шохама викрали з кібуцу Беері разом із його дружиною та двома дітьми, яких звільнили після перемир’я в листопаді 2023 року. Трьох інших узяли в заручники на музичному фестивалі Nova.

Ще двоє – 36-річний Хішам Аль-Сайєд і Авера Менгісту – утримувалися ХАМАСом близько десяти років після того, як самовільно потрапили до Гази.

У відповідь Ізраїль має відпустити 602 палестинських ув’язнених і затриманих, серед яких 445 жителів Гази, захоплених під час війни, а також десятки засуджених, які відбувають тривалі або довічні терміни ув’язнення.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Ізраїль та ХАМАС готуються до нового обміну полоненими: 6 ізраїльських заручників в обмін на 600 палестинських в'язнів. Серед звільнених можуть бути двоє осіб, які перебували в полоні майже десятиліття.