ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників

ukenru
15 березня, 19:03 • 119711 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179564 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144937 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136841 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116309 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107378 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102793 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139900 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133785 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128007 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 25498 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 26557 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 36611 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 23871 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 24431 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139900 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138914 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273106 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301996 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 3985 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53366 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110886 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133785 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116265 перегляди
Актуальне
ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників

ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників

Київ • УНН

 • 26777 перегляди

ХАМАС звільнив двох ізраїльських заручників та планує звільнити ще чотирьох в рамках угоди про припинення вогню. В обмін Ізраїль має звільнити 602 палестинських ув'язнених.

22 лютого терористичне угрупування ХАМАС звільнило ще двох ізраїльських заручників, а також пізніше планує звільнити ще чотирьох в рамках останнього етапу звільнення 33 полонених, який передбачено першим етапом угоди про припинення вогню у Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Серед звільнених полонених – 40-річний Тал Шохам та 39-річний Авера Менгісту. Вранці полонених передали представникам Червоного Хреста в місті Рафах на півдні Гази. Також відомо, що пізніше ХАМАС планує звільнити ще чотирьох заручників.

Загалом палестинське угрупування ХАМАС планує звльнити шістьох ізраїльських громадян.

Чотирьох із них – Тала Шохама, 27-річного Елію Коена, 22-річного Омера Шем Това та 23-річного Омера Венкерта – захопили бойовики ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників20.02.25, 11:26 • 20434 перегляди

Зокрема, Шохама викрали з кібуцу Беері разом із його дружиною та двома дітьми, яких звільнили після перемир’я в листопаді 2023 року. Трьох інших узяли в заручники на музичному фестивалі Nova.

Ще двоє – 36-річний Хішам Аль-Сайєд і Авера Менгісту – утримувалися ХАМАСом близько десяти років після того, як самовільно потрапили до Гази.

У відповідь Ізраїль має відпустити 602 палестинських ув’язнених і затриманих, серед яких 445 жителів Гази, захоплених під час війни, а також десятки засуджених, які відбувають тривалі або довічні терміни ув’язнення.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Ізраїль та ХАМАС готуються до нового обміну полоненими: 6 ізраїльських заручників в обмін на 600 палестинських в'язнів. Серед звільнених можуть бути двоє осіб, які перебували в полоні майже десятиліття.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами