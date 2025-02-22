ХАМАС освободил еще двух израильских заложников

22 февраля террористическая группировка ХАМАС освободила еще двух израильских заложников, а также позже планирует освободить еще четырех в рамках последнего этапа освобождения 33 пленных, который предусмотрен первым этапом соглашения о прекращении огня в Полосе Газы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Среди освобожденных пленных - 40-летний Тал Шохам и 39-летний Авера Менгисту. Утром пленных передали представителям Красного Креста в городе Рафах на юге Газы. Также известно, что позже ХАМАС планирует освободить еще четырех заложников.

В общем палестинская группировка ХАМАС планирует уволить шестерых израильских граждан.

Четырех из них - Тала Шохама, 27-летнего Элию Коэна, 22-летнего Омера Шем Това и 23-летнего Омера Венкерта - захватили боевики ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников

В частности, Шохама похитили из кибуца Беэри вместе с его женой и двумя детьми, которых освободили после перемирия в ноябре 2023 года. Троих других взяли в заложники на музыкальном фестивале Nova.

Еще двое - 36-летний Хишам Аль-Сайед и Авера Менгисту - удерживались ХАМАСом около десяти лет после того, как самовольно попали в Газу.

В ответ Израиль должен отпустить 602 палестинских заключенных и задержанных, среди которых 445 жителей Газы, захваченных во время войны, а также десятки осужденных, отбывающих длительные или пожизненные сроки заключения.

Напомним

Как ранее писал УНН Израиль и ХАМАС готовятся к новому обмену пленными: 6 израильских заложников в обмен на 600 палестинских заключенных. Среди освобожденных могут быть два человека, которые находились в плену почти десятилетие.