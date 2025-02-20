Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников
Киев • УНН
ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.
Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал израильского оборонного ведомства.
Детали
Четыре гроба с умершими заложниками были переданы, они доставлены силам ЦАХАЛа и ISA в секторе Газа,
В то же время издание The Times of Israel отмечает, что военные провели короткую церемонию под руководством главного военного раввина Израиля генерала Эяля Крима. Тела поместили в новые гробы, завешанные израильскими флагами.
Затем израильские войска перенесут заложников в машины ЦАХАЛа и доставят в Израиль для идентификации,
Напомним
Накануне стало известно, что ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на длительное перемирие и вывод войск из Газы. При этом палестинская группировка отвергает требования о разоружении и собственном выходе из анклава.
Ранее ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.