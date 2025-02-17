ХАМАС готовий передати контроль над Газою Палестинській автономії - ЗМІ
Київ • УНН
ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.
ХАМАС також поставив умову, що співробітники адміністрації сектору Газа мають увійти в нову адміністрацію або отримати право на пенсію та виплати.
Передає УНН із посиланням на Sky News Arabia та Fox News.
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ХАМАС висловив готовність передати Газу Палестинській автономії
За словами джерела Sky News Arabia, ХАМАС запропонував умови для передачі контролю Палестинській автономії, які включають збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або відправлення їх на пенсію з гарантією виплати зарплати.
Співрозмовник телеканалу зазначив, що керівництво руху прийняло таке рішення під сильним тиском Єгипту під час останніх консультацій у Каїрі.
Слід зазначити, що за словами спецпредставника США Стіва Віткоффа, переговори щодо другого етапу припинення вогню в секторі Газа та обміну ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених продовжаться цього тижня.
На другому етапі буде звільнено всіх вцілілих ізраїльських заручників. Віткофф мав дуже "продуктивні та конструктивні" телефонні розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та керівником єгипетської розвідки Хасаном Рашадом.
Нагадаємо
Марко Рубіо заявив, що ХАМАС не може залишатися правлячою силою в Газі та має бути ліквідований як військова організація. США та Ізраїль мають спільну стратегію щодо майбутнього регіону.
Більше половини опитаних ізраїльтян виступають "за" продовження угоди про звільнення заручників16.02.25, 09:48 • 33152 перегляди