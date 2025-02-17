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ХАМАС готов передать контроль над Газой Палестинской автономии - СМИ

ХАМАС готов передать контроль над Газой Палестинской автономии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

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ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.

ХАМАС также поставил условие, что сотрудники администрации сектора Газа должны войти в новую администрацию или получить право на пенсию и выплаты.

Передает УНН со ссылкой на Sky News Arabia и Fox News.

Детали

ХАМАС выразил готовность передать Газу Палестинской автономии 

- говорится в сообщении. 

По словам источника Sky News Arabia, ХАМАС предложил условия для передачи контроля Палестинской автономии, которые включают сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или отправку их на пенсию с гарантией выплаты зарплаты.

Собеседник телеканала отметил, что руководство движения приняло такое решение под сильным давлением Египта во время последних консультаций в Каире.

Следует отметить, что по словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, переговоры по второму этапу прекращения огня в секторе Газа и обмена израильских заложников на палестинских заключенных продолжатся на этой неделе.

На втором этапе будут освобождены все уцелевшие израильские заложники. Уиткофф имел очень «продуктивные и конструктивные» телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом. 

Напомним,

Марко Рубио заявил, что ХАМАС не может оставаться правящей силой в Газе и должен быть ликвидирован как военная организация. США и Израиль имеют общую стратегию относительно будущего региона.

Более половины опрошенных израильтян выступают «за» продление соглашения об освобождении заложников16.02.25, 09:48 • 31659 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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