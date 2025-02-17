ХАМАС готов передать контроль над Газой Палестинской автономии - СМИ
Киев • УНН
ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.
ХАМАС также поставил условие, что сотрудники администрации сектора Газа должны войти в новую администрацию или получить право на пенсию и выплаты.
Передает УНН со ссылкой на Sky News Arabia и Fox News.
Детали
ХАМАС выразил готовность передать Газу Палестинской автономии
По словам источника Sky News Arabia, ХАМАС предложил условия для передачи контроля Палестинской автономии, которые включают сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или отправку их на пенсию с гарантией выплаты зарплаты.
Собеседник телеканала отметил, что руководство движения приняло такое решение под сильным давлением Египта во время последних консультаций в Каире.
Следует отметить, что по словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, переговоры по второму этапу прекращения огня в секторе Газа и обмена израильских заложников на палестинских заключенных продолжатся на этой неделе.
На втором этапе будут освобождены все уцелевшие израильские заложники. Уиткофф имел очень «продуктивные и конструктивные» телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом.
Напомним,
Марко Рубио заявил, что ХАМАС не может оставаться правящей силой в Газе и должен быть ликвидирован как военная организация. США и Израиль имеют общую стратегию относительно будущего региона.
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