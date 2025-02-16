Более половины опрошенных израильтян выступают «за» продление соглашения об освобождении заложников
Киев • УНН
61% опрошенных израильтян поддерживают продление соглашения для освобождения заложников вместо возобновления войны с ХАМАС. В опросе приняли участие 600 респондентов, 18% выступают за возобновление боевых действий.
Большинство израильтян выступают за продление соглашения для освобождения оставшихся заложников, а не возобновление войны с ХАМАС. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на результаты опроса, проведенного общественным вещателем Kan, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в исследовании приняли участие 600 респондентов.
Участникам был задан вопрос: "Следует ли нам продолжить вторую фазу соглашения и положить конец войне или вернуться к боевым действиям сейчас, не достигнув освобождения всех заложников?".
61% респондентов ответили, что Израилю следует продолжить вторую фазу, 18% высказались за возобновление войны, а 21% не определились с ответом.
Напомним
Состоялся уже шестой обмен заложников в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.
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