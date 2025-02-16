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Более половины опрошенных израильтян выступают «за» продление соглашения об освобождении заложников

Более половины опрошенных израильтян выступают «за» продление соглашения об освобождении заложников

Киев  •  УНН

 • 9731 просмотра

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61% опрошенных израильтян поддерживают продление соглашения для освобождения заложников вместо возобновления войны с ХАМАС. В опросе приняли участие 600 респондентов, 18% выступают за возобновление боевых действий.

Большинство израильтян выступают за продление соглашения для освобождения оставшихся заложников, а не возобновление войны с ХАМАС. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на результаты опроса, проведенного общественным вещателем Kan, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в исследовании приняли участие 600 респондентов.

Участникам был задан вопрос: "Следует ли нам продолжить вторую фазу соглашения и положить конец войне или вернуться к боевым действиям сейчас, не достигнув освобождения всех заложников?".

61% респондентов ответили, что Израилю следует продолжить вторую фазу, 18% высказались за возобновление войны, а 21% не определились с ответом.

Напомним

Состоялся уже шестой обмен заложников в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.

Взрыв произошел возле заведения питания в Николаеве: 2 погибших, 8 пострадавших14.02.25, 14:55 • 24169 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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