Ще троє заручників повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС

Ще три ізраїльські заручники Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС, повідомили у ЦАХАЛ у суботу, пише УНН.

Якийсь час тому у супроводі сил Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю заручники, що повертаються, перетнули кордон Ізраїлю. Наразі заручники, що повертаються, направляються в пункт первинного прийому на півдні Ізраїлю, де вони возз'єднаються з членами своїх сімей - повідомили в ЦАХАЛ.

Доповнення

Це вже шостий обмін заручників у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Ізраїль, своєю чергою, має звільнити 15 лютого з в'язниць 369 палестинських ув'язнених.