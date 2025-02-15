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05:23 • 21867 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124274 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183643 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147989 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139352 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117625 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108175 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142885 перегляди

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Ще троє заручників повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС

Ще троє заручників повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС

Київ • УНН

 • 22639 перегляди

Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен перетнули кордон Ізраїлю після звільнення з полону ХАМАС. Це шостий обмін заручників, після якого Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Ще три ізраїльські заручники Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС, повідомили у ЦАХАЛ у суботу, пише УНН.

Якийсь час тому у супроводі сил Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю заручники, що повертаються, перетнули кордон Ізраїлю. Наразі заручники, що повертаються, направляються в пункт первинного прийому на півдні Ізраїлю, де вони возз'єднаються з членами своїх сімей

- повідомили в ЦАХАЛ.

Доповнення

Це вже шостий обмін заручників у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Ізраїль, своєю чергою, має звільнити 15 лютого з в'язниць 369 палестинських ув'язнених.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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