Еще трое заложников вернулись в Израиль после освобождения ХАМАС

Еще три израильских заложника Саша Труфанов, Иэр Хорн и Сагуи Декель-Чен вернулись в Израиль после освобождения ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ в субботу, пишет УНН.

Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Агентства безопасности Израиля возвращающиеся заложники пересекли границу Израиля. В настоящее время возвращающиеся заложники направляются в пункт первичного приема на юге Израиля, где они воссоединятся с членами своих семей - сообщили в ЦАХАЛ.

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Это уже шестой обмен заложников в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС. Израиль, в свою очередь, должен освободить 15 февраля из тюрем 369 палестинских заключенных.