Більше половини опитаних ізраїльтян виступають "за" продовження угоди про звільнення заручників

Більшість ізраїльтян виступають за продовження угоди для звільнення решти заручників, а не відновлення війни з ХАМАС. Про це пише Times of Israel з посиланням на результати опитування, проведеного суспільним мовником Kan, передає УНН.

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Зазначається, що у дослідженні взяли участь 600 респондентів.

Учасникам було поставлено запитання: "Чи слід нам продовжити другу фазу угоди і покласти край війні чи повернутися до бойових дій зараз, не досягнувши звільнення всіх заручників?".

61% респондентів відповіли, що Ізраїлю слід продовжити другу фазу,18% висловилися за відновлення війни, а 21% не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо

Відбувся вже шостий обмін заручників у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих