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15 березня, 19:03 • 118829 перегляди

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15 березня, 13:08 • 136027 перегляди

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15 березня, 12:52 • 115828 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107162 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102657 перегляди

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Більше половини опитаних ізраїльтян виступають "за" продовження угоди про звільнення заручників

Більше половини опитаних ізраїльтян виступають "за" продовження угоди про звільнення заручників

Київ • УНН

 • 33152 перегляди

61% опитаних ізраїльтян підтримують продовження угоди для звільнення заручників замість відновлення війни з ХАМАС. В опитуванні взяли участь 600 респондентів, 18% виступають за відновлення бойових дій.

Більшість ізраїльтян виступають за продовження угоди для звільнення решти заручників, а не відновлення війни з ХАМАС. Про це пише Times of Israel з посиланням на результати опитування, проведеного суспільним мовником Kan, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у дослідженні взяли участь 600 респондентів.

Учасникам було поставлено запитання: "Чи слід нам продовжити другу фазу угоди і покласти край війні чи повернутися до бойових дій зараз, не досягнувши звільнення всіх заручників?".

61% респондентів відповіли, що Ізраїлю слід продовжити другу фазу,18% висловилися за відновлення війни, а 21% не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо

Відбувся вже шостий обмін заручників у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих14.02.25, 14:55 • 26809 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
izrailІзраїль
mykolaivМиколаїв

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