Більше половини опитаних ізраїльтян виступають "за" продовження угоди про звільнення заручників
Київ • УНН
61% опитаних ізраїльтян підтримують продовження угоди для звільнення заручників замість відновлення війни з ХАМАС. В опитуванні взяли участь 600 респондентів, 18% виступають за відновлення бойових дій.
Більшість ізраїльтян виступають за продовження угоди для звільнення решти заручників, а не відновлення війни з ХАМАС. Про це пише Times of Israel з посиланням на результати опитування, проведеного суспільним мовником Kan, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у дослідженні взяли участь 600 респондентів.
Учасникам було поставлено запитання: "Чи слід нам продовжити другу фазу угоди і покласти край війні чи повернутися до бойових дій зараз, не досягнувши звільнення всіх заручників?".
61% респондентів відповіли, що Ізраїлю слід продовжити другу фазу,18% висловилися за відновлення війни, а 21% не визначилися з відповіддю.
Нагадаємо
Відбувся вже шостий обмін заручників у межах першого етапу угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
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