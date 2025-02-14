Вибух стався біля закладу харчування у Миколаєві: 2 загиблих, 8 постраждалих

У Миколаєві стався вибух невідомого предмета біля закладу громадського харчування, загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення, повідомили у ГУНП у Миколаївській області, пише УНН.

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"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення", - повідомили у поліції.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

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