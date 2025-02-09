У Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик, який приніс додому запчастини, схожі на двигун
Київ • УНН
У Сумах підліток приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун, які згодом вибухнули. Внаслідок інциденту хлопець отримав травми та був госпіталізований.
У Сумах 13-річного хлопця госпіталізували внаслідок вибуху предмета, який він знайшов на вулиці та приніс додому. Про це повідомляє ГУНП в Сумській області, пише УНН.
У Сумах 13-річний хлопчик приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун. Через деякий час один із цих предметів вибухнув. Дитина отримала ушкодження та була ушпиталена до лікарні,
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На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета, - йдеться у повідомленні.
У поліції закликають громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок. У разі виявлення підозрілого предмета, треба негайно повідомити поліції за номером 102.
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