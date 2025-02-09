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У Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик, який приніс додому запчастини, схожі на двигун

У Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик, який приніс додому запчастини, схожі на двигун

Київ • УНН

 • 38117 перегляди

У Сумах підліток приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун, які згодом вибухнули. Внаслідок інциденту хлопець отримав травми та був госпіталізований.

У Сумах 13-річного хлопця госпіталізували внаслідок вибуху предмета, який він знайшов на вулиці та приніс додому. Про це повідомляє ГУНП в Сумській області, пише УНН.

У Сумах 13-річний хлопчик приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун. Через деякий час один із цих предметів вибухнув. Дитина отримала ушкодження та була ушпиталена до лікарні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета, - йдеться у повідомленні.

У поліції закликають громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок. У разі виявлення підозрілого предмета, треба негайно повідомити поліції за номером 102.

Нагадаємо

У селищі Коротич Харківського району загинув 10-річний хлопчик через вибух невідомого вибухонебезпечного предмету в приватному будинку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
sumyСуми

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