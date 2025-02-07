На Харківщині загинула 10-річна дитина через вибухонебезпечний предмет - ДСНС
Київ • УНН
У селищі Коротич Харківського району загинув 10-річний хлопчик через вибух невідомого вибухонебезпечного предмету в приватному будинку. ДСНС нагадує про важливість дотримання правил мінної безпеки.
На Харківщині загинув 10-річний хлопчик внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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Сталося це у селищі Коротич Харківського району. На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини
Також ДСНС нагадало про правила мінної безпеки:
- Не чіпайте підозрілі предмети!
- Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
- Негайно телефонуйте на "101" або "102".
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