На Харківщині загинула 10-річна дитина через вибухонебезпечний предмет - ДСНС

На Харківщині загинув 10-річний хлопчик внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

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Сталося це у селищі Коротич Харківського району. На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини - йдеться у повідомленні.

Також ДСНС нагадало про правила мінної безпеки:

Не чіпайте підозрілі предмети!

Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.

Негайно телефонуйте на "101" або "102".

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