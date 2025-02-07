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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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На Харківщині загинула 10-річна дитина через вибухонебезпечний предмет - ДСНС

Київ • УНН

 • 26328 перегляди

У селищі Коротич Харківського району загинув 10-річний хлопчик через вибух невідомого вибухонебезпечного предмету в приватному будинку. ДСНС нагадує про важливість дотримання правил мінної безпеки.

На Харківщині загинув 10-річний хлопчик внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі  

Сталося це у селищі Коротич Харківського району. На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини

- йдеться у повідомленні.
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Також ДСНС нагадало про правила мінної безпеки:  

  • Не чіпайте підозрілі предмети!
    • Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
      • Негайно телефонуйте на "101" або "102".

        На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі19.01.25, 08:50 • 50373 перегляди

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        СуспільствоКримінал та НП
        ukrainaУкраїна
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