На Харьковщине погиб 10-летний ребенок из-за взрывоопасного предмета - ГСЧС
Киев • УНН
В поселке Коротич Харьковского района погиб 10-летний мальчик из-за взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в частном доме. ГСЧС напоминает о важности соблюдения правил минной безопасности.
На Харьковщине погиб 10-летний мальчик в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Произошло это в поселке Коротич Харьковского района. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства
Также ГСЧС напомнило о правилах минной безопасности:
- Не трогайте подозрительные предметы!
- Обозначьте место находки и отойдите на безопасное расстояние.
- Немедленно звоните на «101» или «102».
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