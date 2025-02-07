На Харьковщине погиб 10-летний ребенок из-за взрывоопасного предмета - ГСЧС

На Харьковщине погиб 10-летний мальчик в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Произошло это в поселке Коротич Харьковского района. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства - говорится в сообщении.

Также ГСЧС напомнило о правилах минной безопасности:

Не трогайте подозрительные предметы!

Обозначьте место находки и отойдите на безопасное расстояние.

Немедленно звоните на «101» или «102».



На Херсонщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете