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На Херсонщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

На Херсонщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Киев  •  УНН

 • 3886 просмотра

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59-летний мужчина получил тяжелые травмы после подрыва на взрывоопасном предмете в Антоновке. За сутки оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, есть погибшие и раненые.

На Херсонщине 59-летний мужчина серьезно пострадал после того, как наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Данный инцидент привел к тяжелым травмам: травматической ампутации левой стопы и минно-взрывной ране. Пострадавшего из Антоновки доставили в больницу, где медики оказывают ему неотложную помощь.

По словам председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина за последние сутки под вражеским огнем оказалось более 30 населенных пунктов, включая город Херсон. Вражеские военные нанесли удары по жилым кварталам, социальной инфраструктуре и хозяйственным постройкам.

Среди пострадавших населенных пунктов есть Антоновка, Никольское, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Янтарное, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Берислав, Змеевка, Шляховое, Монастырское, Новорайск, Красный Маяк, Ольговка, Новоалександровка, Львовское, Николаевка, Осокоровка, Тягинка, Бургунка, Веселое.

Разрушительные обстрелы привели к значительным материальным потерям: повреждены 17 частных домов, хозяйственная постройка и несколько частных автомобилей. В результате атак погибли 3 мирных жителей, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине: оккупант получил 12 лет лишения свободы17.01.25, 17:53 • 102181 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон

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