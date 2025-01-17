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Насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине: оккупант получил 12 лет лишения свободы

Насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине: оккупант получил 12 лет лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 8492 просмотра

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24-летний офицер фсб рф заочно приговорен к 12 годам заключения за изнасилование двух девушек на Херсонщине. Преступления совершены в апреле-мае 2022 года с применением оружия и угроз.

российского военного, который насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

... признан виновным 24-летний гражданин рф, лейтенант фсб, по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговором суда он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы 

- говорится в сообщении.

Известно, что в апреле 2022 года обвиняемый проник на территорию частного дома, где на тот момент находились гражданские. Среди них и одна из потерпевших девушек, которая еще и была несовершеннолетней. Военный начал угрожать девушке огнестрельным оружием, чтобы та покинула дом после чего изнасиловал ее.

По информации, этот военный, в период апреля-мая 2022 года посещал и другой дом, где проживала еще одна потерпевшая. Ей он также угрожал оружием и под предлогом допроса и осмотра мобильного телефона на предмет сотрудничества с ВСУ, он вывез потерпевшую за пределы населенного пункта. 

Там он произвел выстрел из пистолета возле ее головы и, угрожая применением оружия, изнасиловал девушку.

Напомним

Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки на территории Херсонской области.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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