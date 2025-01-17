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Гвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині: окупант отримав 12 років позбавлення волі

Гвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині: окупант отримав 12 років позбавлення волі

Київ • УНН

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24-річного офіцера фсб рф заочно засуджено до 12 років ув'язнення за зґвалтування двох дівчат на Херсонщині. Злочини скоєно у квітні-травні 2022 року із застосуванням зброї та погроз.

російського військового, який ґвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

... визнано винним 24-річного громадянина рф, лейтенанта фсб, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі 

- йдеться у повідомленні.

Відомо, що у квітні 2022 року обвинувачений проник на територію приватного будинку, де на той момент перебували цивільні. Серед них і одна з потерпілих дівчат, яка ще й була неповнолітньою. Військовий почав погрожувати дівчині вогнепальною зброєю, аби та залишила будинок після чого зґвалтував її.

За інформацією, цей військовий, в період квітня—травня 2022 року відвідував й інший будинок, де проживала ще одна потерпіла. Їй він також погрожував зброєю і під приводом допиту та огляду мобільного телефону на предмет співпраці з ЗСУ, він вивіз потерпілу за межі населеного пункту. 

Там він здійснив постріл із пістолета біля її голови та, погрожуючи застосуванням зброї, зґвалтував дівчину.

Нагадаємо

Військовослужбовцю зс рф повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини на території Херсонської області.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
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ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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